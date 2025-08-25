Вицепремиерът на Италия Салвини към Макрон: Вземи си каска, бронежилетка, пушка и ходи да се биеш сам!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Войната в Украйна взриви епичен международен скандал между Италия и Франция.

Попитан за френско-британската инициатива, която предвижда изпращането на контингенти в Украйна след сключването на примирие, италианският вицепремиер Матео Салвини призова Еманюел Макрон "да си вземе каската, бронежилетката, пушката и да отиде да се бие сам".

Париж веднага окачестви думите му като "неприемливи" и извика италианския посланик за обяснения.

До момента все още няма реакция от италианския премиер Джорджа Мелони, която е в коалиция със Салвини и въпреки това опитва да поддържа балансирани отношения с Париж.

По време на срещата на посланика му е съобщено, че коментари от този тип влизат в противоречие с духа на доверие и дългогодишните връзки, които съществуват между Франция и Италия. Изтъкнато е, че двустранните отношения напоследък показват значително сближаване на позициите на двете страни, особено по въпроса за продължаващата подкрепа за Украйна.