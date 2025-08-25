ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 26 август

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21167173 www.24chasa.bg

Вицепремиерът на Италия Салвини към Макрон: Вземи си каска, бронежилетка, пушка и ходи да се биеш сам!

3616
Матео Салвини

Войната в Украйна взриви епичен международен скандал между Италия и Франция.

Попитан за френско-британската инициатива, която предвижда изпращането на контингенти в Украйна след сключването на примирие, италианският вицепремиер Матео Салвини призова Еманюел Макрон "да си вземе каската, бронежилетката, пушката и да отиде да се бие сам".

Париж веднага окачестви думите му като "неприемливи" и извика италианския посланик за обяснения.

До момента все още няма реакция от италианския премиер Джорджа Мелони, която е в коалиция със Салвини и въпреки това опитва да поддържа балансирани отношения с Париж. 

По време на срещата на посланика му е съобщено, че коментари от този тип влизат в противоречие с духа на доверие и дългогодишните връзки, които съществуват между Франция и Италия. Изтъкнато е, че двустранните отношения напоследък показват значително сближаване на позициите на двете страни, особено по въпроса за продължаващата подкрепа за Украйна.

Матео Салвини

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя