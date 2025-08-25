Тръмп разкритикува управлението в Балтимор, заплаши да изпрати войски и там

Доналд Тръмп заплаши да изпрати войски в най-големия град на Мериленд - Балтимор, след като между него и губернатора на щата, демократът Уес Мур, се разрази спор в социалните мрежи, заради начина, по който американският президент описа престъпността в града.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл" Тръмп описа Балтимор като място, където престъпността е извън контрол. Реакцията му беше предизвикана от коментар на губернатора, който го покани следващия месец да се разходят заедно из града и да обсъдят заедно обществената безопасност.

"Мур трябва да почисти тази криминална катастрофа", преди да обмисли да се присъедини към него на разходка из Балтимор, написа още Тръмп, цитиран от БНР.

Президентът добави, че ако губернаторът се нуждае от помощ за осигуряване на безопасността на града, "ще изпрати войските". В отговор губернаторът се похвали, че Балтимор има най-ниския процент убийства за последните 50 години.

Тръмп също така заяви, че може да преразгледа федералното финансиране за възстановяване на моста "Франсис Скот Кий", който се срути през миналата година, след като товарен кораб се удари в един от опорните му пилони.

Спорът между двамата дойде, след като след разполагането на гвардията в столицата Вашингтон за справяне с престъпността Доналд Тръмп заяви, че подобни мерки могат да бъдат приложени и в други градове.