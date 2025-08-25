Градина с билки и подправки в Берлин съживява манастирска традиция от Средновековието

В усамотено кътче, близо до бивш химически завод в предградията на Берлин, Мартин Роцел възстановява средновековната традицията на манастирските градини, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В манастирската градина на Роцел растат между 150 и 200 вида билки, подправки и дървета, много от които не се намират във всеки германски супермаркет. Градината е дом на множество разновидности на мента, риган, кориандър, исоп и новозеландски спанак, четирилистен киселец, бял равнец и местна вариация на естрагон.

Роцел създава градината през 2022 г. Дейността на малкия бизнес се състои предимно в доставки до ресторанти от висок клас, които търсят местно отгледани, пресни, ароматни подправки за ястията си. Организират се също разходки сред дивите билки, и семинари, в които се провеждат демонстрации за това как се прави крем за кожата, вино и други продукти от растенията.

Мястото се простира на около 2000 кв. м в Мариенфелде, в Южен Берлин. Всяко от растенията, които биват отглеждани там, си има своите аромати и много често – лечебни свойства.

Роцел, обучаван за хотелиер и също работил като танцьор, каза, че познанията му за растенията идват от баща му, а неговият интерес към тях се заражда още когато е около петгодишен, когато започва да събира диви билки и подправки.

Преди 13 години, когато се разболява, той разширява своите знания за билките и започва да си прави чайове, за които твърди, че са му помогнали да си възстанови здравето. Той също основава лечебна монашеска градина близо до църква в германската столица, по примера на тези, които са съществували през Средновековието, за да снабдяват общността с растения с хранителни и лечебни цели.

„В някакъв момент тези познания биват изгубени", процес, който се влошава от „индустриализацията на производството на храна", каза Роцел. Той добави, че днес „около 99% от хората не знаят името на нито едно растение".