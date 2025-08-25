ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

Времето София 21° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21167898 www.24chasa.bg

Казахстан продължава да изнася петрол след украинските атаки срещу ключово руско пристанище

828
Терминалът на "Новатек" в пристанище Уст-Луга.

Износът на петрол от Казахстан през руското пристанище Уст-Луга продължава и не е прекъснат от атаките с украински дронове срещу ключовия терминал, съобщи днес казахстанското министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс и БТА.

Отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар вчера в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, в Ленинградска област.

Губернаторът на областта Александър Дрозденко обяви, че пожарът е потушен и се работи по ремонтни и възстановителни дейности.

В комплекса на пристанище Уст-Луга, разположено на 165 километра югозападно от Санкт Петербург, който беше открит през 2013 г., газов кондензат се преработва в различни форми на горива и се транспортира към международните пазари.

Терминалът на "Новатек" в пристанище Уст-Луга.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя