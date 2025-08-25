ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

Времето София 21° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21167906 www.24chasa.bg

Простреляха 5-годишно дете в главата в Чикаго

1740
Пистолет СНИМКА: Pixabay

5-годишно момче е в критично състояние, след като е било простреляно в апартамент в квартал Кенууд, съобщава полицията в Чикаго. 

Момчето е било хоспитализирано. Инцидентът е станал около 13:17 ч. на блок 4400 по South Greenwood Avenue, пише bTV.

Според данни на полицията в Чикаго, момчето е било в апартамента, когато е получило огнестрелна рана в главата. То е било откарано по спешност в детската болница „Комър", където е настанено в критично състояние.

На мястото е открито оръжие, но към момента няма задържани.

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя