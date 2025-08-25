Простреляха 5-годишно дете в главата в Чикаго

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

5-годишно момче е в критично състояние, след като е било простреляно в апартамент в квартал Кенууд, съобщава полицията в Чикаго.

Момчето е било хоспитализирано. Инцидентът е станал около 13:17 ч. на блок 4400 по South Greenwood Avenue, пише bTV.

Според данни на полицията в Чикаго, момчето е било в апартамента, когато е получило огнестрелна рана в главата. То е било откарано по спешност в детската болница „Комър", където е настанено в критично състояние.

На мястото е открито оръжие, но към момента няма задържани.