Простреляха 5-годишно дете в главата в Чикаго

5-годишно момче е в критично състояние, след като е било простреляно в апартамент в квартал Кенууд, съобщава полицията в Чикаго.
Момчето е било хоспитализирано. Инцидентът е станал около 13:17 ч. на блок 4400 по South Greenwood Avenue, пише bTV.
Според данни на полицията в Чикаго, момчето е било в апартамента, когато е получило огнестрелна рана в главата. То е било откарано по спешност в детската болница „Комър", където е настанено в критично състояние.
На мястото е открито оръжие, но към момента няма задържани.