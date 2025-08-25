Разходката в село на етноса Мяо с Катерина (Видео)

В момента се намирам в село Пиенджай в провинция Гуeйджоу, споделя Катерина от КМГ във фейсбук.

"Тук местното население е предимно от етноса Мяо. За да се потопя изцяло в местната атмосфера, днес специално облякох и традиционна носия на етноса Мяо. Днес ще ви отведа на едно кратко пътешествие, за да опознаем заедно културата и живота на етноса Мяо!", допълва тя.