Пожар избухна до магистрала „Тракия”

На 27 август започва работа пресцентърът за честванията на 80 години от победата в Световната антифашистка война в Китай

Уебсайтът на пресцентъра ще публикува актуална информация за събитията в рамките на честванията Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Пресцентърът за честванията по случай 80-ата годишнина от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия ще започне работа на 27 август, пише КМГ.

Той се намира в хотел Media Centre Beijing и ще оказва съдействие на местни и чуждестранни журналисти за издаване на пропуски, организиране на интервюта, предоставяне на техническа помощ, както и информационни услуги и консултации.

Уебсайтът на пресцентъра ще публикува актуална информация за събитията в рамките на честванията, ще отразява пресконференции, брифинги за медиите и посещения.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

