Пожар избухна до магистрала „Тракия”

Кристин Лагард: Независимостта на централните банки е от решаващо значение за ефективно изпълнение на функциите им

КМГ

Кристин Лагард Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 24 август президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в интервю за американски медии, че независимостта на централните банки има „решаващо значение" и предупреди, че всяка намеса в тяхната независимост може да доведе до сериозни последствия, пише КМГ. Коментарът ѝ идва на фона на многократните критики и натиск от страна на президента Доналд Тръмп върху ръководството на Федералния резерв в последно време.

„Ако една централна банка загуби независимостта си или тази независимост бъде застрашена, тя става нефункционална, което води до нестабилност и дори по-сериозни ситуации", посочи Лагард.

Тя подчерта, че независимостта е предпоставка за ефективно изпълнение на функциите на централните банки.

Кристин Лагард Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

