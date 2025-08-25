Кристин Лагард: Независимостта на централните банки е от решаващо значение за ефективно изпълнение на функциите им

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 24 август президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в интервю за американски медии, че независимостта на централните банки има „решаващо значение" и предупреди, че всяка намеса в тяхната независимост може да доведе до сериозни последствия, пише КМГ. Коментарът ѝ идва на фона на многократните критики и натиск от страна на президента Доналд Тръмп върху ръководството на Федералния резерв в последно време.

„Ако една централна банка загуби независимостта си или тази независимост бъде застрашена, тя става нефункционална, което води до нестабилност и дори по-сериозни ситуации", посочи Лагард.

Тя подчерта, че независимостта е предпоставка за ефективно изпълнение на функциите на централните банки.