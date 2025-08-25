Китайският дълбоководен „Хайцин“ завърши мисия в Южнокитайско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайската самостоятелно разработена дълбоководна дистанционно управляема подводница „Хайцин" успешно приключи оперативни тестове в Южнокитайско море. Създадена от университета „Дзяотун" в Шанхай, системата достигна дълбочина от 4140 метра, а максималната дълбочина, на която апаратът може да провежда своите изследвания, е цели 6000 метра, пише КМГ.

Подводницата е с маса 3,6 тона и е оборудвана с камери с висока резолюция, роботизирани манипулатори, сонарни системи и сензори. По време на мисията тя демонстрира автоматичен контрол на посоката, прецизно задържане в позиция и успешно събра биологични и седиментни проби.

По време на мисията операции проведе и дистанционно управляемата подводница „Хайдоу-1". Това е първият случай, в който два различни дълбоководни апарата провеждат координирани научни операции от един китайски изследователски кораб.