КМГ организира в Мексико сити събитие за културно-образователен обмен

На 23 август в Мексико сити се проведе събитие за културно-образователен обмен под мотото „Ехо на мира", организирано съвместно от Китайската медийна група (КМГ) и китайското посолство в Мексико.

Над 150 представители на различни медии, културни и научни институции и организации участваха в събитието.

Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, отправи видеопослание, в което заяви, че 80-годишнината от края на световната антифашистка война дава възможност „да си припомним заедно онези героични времена на съвместна борба и да съпреживеем чувствата, които преодоляват времето и пространството", пише КМГ.

„Само като пазим историята в сърцата си, можем да създадем прекрасно бъдеще. КМГ желае да задълбочи сътрудничеството с международни партньори, за да разпространява гласа на Китай, който се противопоставя на хегемонизма, защитава справедливостта и следва пътя на правдата. Чрез единство ще посрещаме предизвикателствата заедно, а чрез сътрудничество ще работим за общо развитие", каза още Шън Хайсюн.