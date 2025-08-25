Над 800 млн. пътувания с влак по време на летния сезон в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 1 юли до 23 август железопътната мрежа в Китай е обслужила 823 милиона пътнически пътувания – с 6,4% повече спрямо същия период на 2024 г. Само за този период среднодневният брой пътувания е достигнал цели 15,23 милиона, пише КМГ.

Летният сезон традиционно е натоварен за железопътния транспорт, тъй като много студенти се прибират у дома, а също така нарастват семейните и туристическите пътувания.

Железопътните оператори предприеха редица мерки за посрещане на увеличеното търсене – разширяване на капацитета по популярни маршрути и в предпочитани часове, както и сътрудничество с местни културни и туристически организации за подобряване на пътническите услуги.