ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забраната за телефони в училище се очаква да влезе...

Времето София 26° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21168040 www.24chasa.bg

Над 800 млн. пътувания с влак по време на летния сезон в Китай

КМГ

1352
От 1 юли до 23 август железопътната мрежа в Китай е обслужила 823 милиона пътнически пътувания Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От 1 юли до 23 август железопътната мрежа в Китай е обслужила 823 милиона пътнически пътувания – с 6,4% повече спрямо същия период на 2024 г. Само за този период среднодневният брой пътувания е достигнал цели 15,23 милиона, пише КМГ.

Летният сезон традиционно е натоварен за железопътния транспорт, тъй като много студенти се прибират у дома, а също така нарастват семейните и туристическите пътувания.

Железопътните оператори предприеха редица мерки за посрещане на увеличеното търсене – разширяване на капацитета по популярни маршрути и в предпочитани часове, както и сътрудничество с местни културни и туристически организации за подобряване на пътническите услуги.

От 1 юли до 23 август железопътната мрежа в Китай е обслужила 823 милиона пътнически пътувания Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя