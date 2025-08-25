Русия планира да актуализира ядрената си програма

Без да посочва директно откъде идва главната ядрена заплаха за Русия, генералният директор на Държавната корпорация за атомна енергия „Росатом“ Алексей Лихачев заяви, че „настоящата геополитическа ситуация е период на колосални заплахи за съществуването на нашата страна“. Това предаде Fox News.

„Ето защо ядреният щит, който е и меч, е гаранция за нашата суверенитет“, добави той, според руската държавна информационна агенция РИА. „Днес разбираме, че ядреният щит трябва да бъде подобрен в следващите години“.

Коментарите му идват по-малко от седмица след като руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха лице в лице, което бе първата им среща откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Макар Тръмп и Путин да бяха оптимистично настроени след преговорите, изглежда, че на срещата не е било постигнато нищо конкретно. А надеждите за примирие между Русия и Украйна изглеждаха все по-малко вероятни с напредването на седмицата.

Не е ясно защо Лихачев е направил коментари относно ядрената програма на Русия точно в този момент. Той не е дал и подробности за това какви промени би искал да направи в програмата „щит” на Москва.

Тръмп направи подобни коментари по-рано тази година, когато през май обяви плановете си за разработване на противоракетната система „Златен купол“ – вдъхновена от израелската система за отбрана „Железен купол“ – която се очаква да струва най-малко 175 милиарда долара.

Въпреки че експерти по сигурността предупреждават за ескалиращото ядрено развитие на Китай, Русия и САЩ заедно продължават да притежават 90% от ядрения арсенал в света, пише bTV.

Москва продължава да притежава близо 4400 ядрени бойни глави, от които над 1500 са „стратегически разположени“, докато САЩ разполага с над 3700 бойни глави в запасите си, от които 1400 са разположени, според Асоциацията за контрол над въоръженията.

Макар ядреното разоръжаване да беше постоянна международна цел след края на Студената война, траекторията на тази политика остава неясна, тъй като отношенията между Вашингтон и Москва отново станаха нестабилни на фона на войната на Путин в Украйна и неговите засилващи се отношения с китайския президент Си Цзинпин.

Договорът „Нов старт“ остава единственото двустранно споразумение за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия и въпреки че беше удължен през 2021 г., той ще изтече през февруари 2026 г. Бъдещето на договора, подписан за първи път през 2010 г., също остава неясно, тъй като Москва преустанови участието си в споразумението през 2023 г.

Путин заяви, че това суспендиране означава, че той ще продължи да спазва ограниченията за запасите, предвидени в договора, но няма да позволи продължаване на инспекциите от страна на САЩ.