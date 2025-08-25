ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна до магистрала „Тракия”

Над 220 земетресения са станали тази нощ в района на турския град Съндъргъ

Над 220 земетресения с различен магнитуд са станали тази нощ в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, където на 10 август при силен трус с магнитуд 6,1 загина един човек, а десетки бяха ранени, предаде турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА.

След земетресението от 4,8 в 21.58 ч. вчера през нощта до 7 ч. тази сутрин са станали общо 221 труса, повечето от които с магнитуд над 3, а по-силните от 4,2 и 4,3 по Рихтер.

Според Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) към момента няма сведения за негативни последици от наблюдаваната сеизмична активност.

Геологът проф. д-р Окан Тюйсуз коментира ситуацията пред телевизионния канал, като оцени, че тя не предполага опасност от ново силно земетресение.

"Няма очаквания за голямо земетресение в този регион и не се очаква разломът да предизвика по-голям трус след земетресението с магнитуд 6,1. Следователно няма нужда от паника", каза ученият.

Проф. Тюйсуз препоръча на гражданите да не влизат в домовете си, ако има щети по тях. По думите му вторичните трусове ще продължат дълго време.

