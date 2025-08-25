ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна до магистрала „Тракия”

Актьорът и режисьор Джери Адлър почина на 96-годишна възраст

Джери Адлъ Снимка: Twitter/@TheSopranosClub

Джери Адлър, дългогодишен продуцент и режисьор за Бродуей и по-късно телевизионен и филмов актьор, е починал на 96-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Актьорът е „починал в спокойствие в съня си" на 23 август, каза Сара Шулман, говорител на Paradigm Talent Agency.

Сред най-известните роли на Адлър са Херман „Хеш" Рабкин, съветникът на Тони Сопрано в „Семейство Сопрано" и адвокатът Хауърд Лайман в „Добрата съпруга". Преди Адлър да се застане пред камерата, той участва в 53 продукции на Бродуей, винаги зад кулисите, като сценичен мениджър, продуцент и режисьор.

