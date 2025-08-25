Германският външен министър разкритикува плановете на Израел за офанзива в Газа

Германският външен министър Йохан Вадефул се изказа срещу планираната военна офанзива на израелското правителство в град Газа, където в момента се укриват голям брой цивилни, предаде ДПА, цитирана от БТА. Вадефул направи това днес в Загреб при откриването на Конференцията на посланиците, консулите и аташетата по отбраната на Република Хърватия.

„Нашият авторитет като глобален европейски играч зависи от последователността – в защитата на международното право, противопоставянето на терора и защитата на живота на цивилните. (...) Според нас решението на израелския кабинет да превземе град Газа и да засили наземните операции не насърчава нито една от тези цели", каза Вадефул, който е на работно посещение в Хърватия.

Според оценките около 1 милион души са струпани в крайбрежния град, който Израел планира да евакуира преди офанзивата. Някои семейства вече са избягали в Хан Юнис или Рафах на юг, където съобщават за пренаселени лагери без адекватни провизии. Много от тях остават в града, смятайки, че няма безопасно място в ивицата Газа.

Смята се, че палестинската въоръжена групировка „Хамас" все още държи заложници в града, въпреки че остава неясно каква част от подземната ѝ тунелна система все още съществува, припомня ДПА.

Израел твърди, че е унищожил големи части от мрежата чрез бомбардировки.