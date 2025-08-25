Павел Дуров: Една година френското разследване се мъчи да установи някакви нередности

Основателят на Телеграм Павел Дуров разкритикува френското разследване срещу него в съобщение, публикувано в официалния му канал. По думите му една година след ареста му разследването „все още се мъчи да установи някакви нередности“.

„Преди една година френската полиция ме задържа за четири дни, защото някои хора, за които никога не бях чувал, са използвали Телеграм за извършване на престъпления“, заяви 40-годишният мъж с много националности, родом от Русия.

„Една година по-късно „криминалното разследване“ срещу мен все още не може да установи никакви нередности от моя страна или от страна на Телеграм“, заяви той, цитиран от АФП.

„Арестуването на основателя и ръководителя на голяма платформа за действията на нейните потребители не само беше безпрецедентно – то беше юридически и логически абсурдно“, добави той, като за пореден път увери, че „нашите практики за модерация са в съответствие с нормите в сектора и Телеграм винаги е отговарял на всички юридически обвързващи искания на Франция“, пише той, съобщава бТВ.

Както твърди вече цяла година, основателят на Телеграм смята, че случилото се е „грешка на самата полиция", тъй като тя „не е отправила нито едно от исканията си към Telegram по необходимата правна процедура". Според него именно това е довело до преследването му във Франция, а не неспазване на задълженията му по отношение на модерирането на съдържанието, пише bTV.

„Тя би могла да се запознае с процедурата, като просто я потърси в Google или зададе въпроса“, смята Дуров.

След като в средата на юни получи облекчаване на съдебния контрол, Дуров изрази съжаление, че „все още трябва да се връща във Франция на всеки 14 дни“.

„За съжаление, единствената последица от ареста ми досега е огромната вреда, нанесена на имиджа на Франция като страна на свободата. Едно е сигурно обаче: ще продължим да се борим – и ще спечелим“, заяви още Дуров.

След зрелищния си арест при слизането от самолет, предприемачът, който получи френско гражданство през 2021 г., беше привлечен като заподозрян през август 2024 г. по няколко обвинения, свързани с организирана престъпност. Френските власти го обвиниха, че не е взел необходимите мерки за ограничаване на разпространението на незаконно съдържание в платформата за съобщения, която ръководи.

По време на разпита си през декември 2024 г. той призна, че едва „в ареста е разбрал тежестта на фактите", за които се обвинява платформата му.