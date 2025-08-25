ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Институт за изследване на войната: Лавров повтори, че Кремъл отхвърля инициативите на САЩ за мир

Сергей Лавров

Руският министър на външните работи Сергей Лавров използва англоезично интервю с американска медия, за да преповтори категоричния отказ на Кремъл да се съгласи с предложените от САЩ инициативи за мир в Украйна, пише в доклад на Института за изследване на войната.

Лавров заяви в интервю за Ен Би Си, че руски представители са обяснили военните цели на Русия по време на срещи с Тръмп и други американски длъжностни лица, като тези цели са били разяснени и публично. Той посочи, че публичните изявления на Русия за войната предават същите послания, които руските официални лица имат за цел да представят на срещи при закрити врата.

"Продължаващото настояване на Лавров, че всяко прекратяване на войната трябва да вземе предвид "коренните причини" за Русия, както и многократното (настояване) след срещата на върха в Аляска на 15 август, продължава да сочи за това, че военните цели на Русия не са се променили", се посочва в доклада, цитиран от БТА.

