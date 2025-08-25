Алпинист загина при опит да спаси ранена рускиня в Киргизстан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Издирването на руска алпинистка, блокиран на най-високата планина в Киргизстан, е спряно за неопределено време поради тежки метеорологични условия, след като друг алпинист загина при опит да я спаси, съобщиха местните власти.

Наталия Наговицина, чийто съпруг почина на друга планина преди четири години, си счупи крака, докато се изкачва на 7439 м към връх Победа. Тя е блокирана в планината близо седмица.

Италианският катерач Лука Синигалия загина, опитвайки се да я спаси.

Според киргизстанските власти, спасителен хеликоптер се е разбил в планината и група катерачи е трябвало да спрат изкачването си, пише bTV.

Дрон, прелетял над местоположението на Наговицина, потвърди, че тя е жива към вторник, съобщи The Times, но не е имало признаци на живот, когато безпилотният апарат прелетя над същия район в четвъртък.

Температурите в момента се движат около -22 градуса по Фаренхайт през нощта на върха, придружени от пориви на вятъра и снежни бури.

Спасителните екипи знаят къде е алпинистката, но не могат да стигнат до нея.

Те обясниха, че „никой никога не е бил евакуиран" от такава височина на планината. „Това може да се направи само с хеликоптер, а в Киргизстан нямаме такива хеликоптери", казаха спасителните служби.

Връх Победа, наричан още Дженгиш Чокусу, е най-високата планина в Тян Шан и се намира на границата между Китай и Киргизстан.

Съпругът на Наталия Наговицина, Сергей, почина от инсулт през 2021 г., докато изкачваше Хан Тенгри, най-високият връх в Казахстан, също в Централна Азия.

По-рано този месец китайска алпинистка почина, след като беше ударена от падащи камъни на К2, втория по височина връх в света. През юли германската алпинистка и олимпийска златна медалистка Лаура Далмайер загина, докато се опитваше да изкачи друг връх в региона.