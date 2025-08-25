ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забраната за телефони в училище се очаква да влезе...

Заваля сняг посред лято в Румъния

Снежинка Снимка: Pixabay

Лятото още не е свършило, но в Румъния прехвръкнаха първите снежинки, съобщават местните медии. Става дума за планината Родна в Марамуреш – най-високата точка на Източните Карпати.

Нетипичният за това време на годината зимен пейзаж е бил заснет от туристка, която е била на поход. Тя се е намирала близо до връх Пиетросу, на над 2000 метра надморска височина.

Температура, близка до месечен рекорд, -1,7 градуса, е била отчетена в района на Марамуреш и Трансилвания рано тази сутрин, информираха междувременно от Националната служба по метеорология. От там прогнозират, че предстоящата нощ ще е още по-студена. В 13 ч. местно време термометрите в Букурещ показваха 22 градуса, предаде БТА.

От Националната служба по метеорология информираха още, че топлото време ще се завърне от сряда и не е изключено до петък или събота отново да бъдат регистрирани температурни стойности от 33-35 градуса по Целзий, особено в Банат, в Кришана, както и в южната част на Олтения и Мунтения.

