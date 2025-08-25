Израел атакува района на болницата "Насер" в Газа

Израелската армия заяви, че днес е нанесла удар в района на болницата "Насер" в Хан Юнис в ивицата Газа и че началникът на генералния щаб е разпоредил разследване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Палестински здравни служители заявиха, че най-малко 20 души са загинали при удара, включително петима журналисти, един от които е работил за Ройтерс.

В изявление израелските въоръжени сили заявиха: "Израелските въоръжени сили съжаляват за всяка нанесена вреда на неучастващи (в конфликта) лица и не атакуват журналисти като такива. Израелските въоръжени сили действат, за да намалят вредата за неучастващи лица, доколкото е възможно, като същевременно поддържат безопасността на войските на израелските въоръжени сили."

Според палестински официални представители при един от ударите по болницата е бил убит операторът Хусам ал Масри, който работи по договор за Ройтерс. Фотографът Хатем Халед, който също работи за Ройтерс, е бил ранен при втория удар по болницата, казаха те.

Очевидци заявиха, че вторият удар е бил нанесен, след като спасители, журналисти и други хора са се втурнали към мястото на първоначалната атака. Видеопредаването на живо на Ройтерс от болницата внезапно е прекъсна в момента на първия удар.

"Съкрушени сме от новината за смъртта на сътрудника на Ройтерс Хусам ал Масри и раняването на друг наш сътрудник, Хатем Халед, при израелските удари по болницата "Насер" в Газа днес", заяви говорител на Ройтерс в изявление.

"Ние спешно търсим повече информация и сме помолили властите в Газа и Израел да помогнат за спешната медицинска помощ за Хатем", добави говорителят.

Здравните власти в Газа назоваха другите трима журналисти като Мариам Абу Дага, която според Асошиейтед Прес работи на свободна практика за агенцията и други медии от началото на конфликта в Газа, Мохамед Салама, който работи за базираната в Катар телевизия "Ал Джазира" и Моаз Абу Таха.

Общо 192 журналисти са загинали от началото на конфликта в Газа по данни на Комитета за защита на журналистите. За сравнение, до момента във войната между Русия и Украйна са загинали 18 служители на медиите.