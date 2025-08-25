Продават за половин милиард евро Вила Чертоза на Берлускони в Сардиния

Арабски купувач ще се сдобие с емблематичното имение

Прословутата вила на покойния Силвио Берлускони – Вила Чертоза, разположена в луксозния курорт Порто Ротондо на остров Сардиния, е на път да смени собственика си. Италианското издание "Ла Нуова Сарденя" съобщи, че сделката вече е на финалната права, а новият притежател е неназован арабски инвеститор, готов да плати почти половин милиард евро.

Според публикации от началото на лятото във в."Кориере дела сера", продажбата може да се превърне в една от най-големите, ако не и най-значимата сделка с недвижими имоти в историята на Италия. Цената е между 300 и 500 млн. евро.

Вила Чертоза е далеч повече от обикновена луксозна резиденция. С площ от 4500 кв.м само за основната сграда и прилежащ парк от над 580 000 кв.м, тя разполага с 68 стаи, 174 паркоместа, амфитеатър в гръцко-римски стил, фитнес зала, няколко басейна за таласотерапия, оранжерия, медицинска градина и дори изкуствен вулкан, който веднъж „изригна" по време на празник, стряскайки местната пожарна.

Имотът е посрещал световни лидери като Джордж Буш, Тони Блеър, Владимир Путин, Хосе Мария Аснар, Хосе Луис Родригес Сапатеро и други, превръщайки се в политическа и дипломатическа сцена в разцвета на политическата кариера на Берлускони. Имението приютяваше и много от гостенките на Берлускони на станалите известни като бунга - бунга вечеринки.

Вилата първоначално е била собственост на Джани Онорато, а след това – на спорната фигура Флавио Карбони, осъден за финансови престъпления и замесен в скандали с подземния свят. В нея са отсядали дори и мафиотски босове, както и банкерът Роберто Калви – убит мистериозно в Лондон през 1982 г.

Поради финансови затруднения Карбони продава имота, който минава през ръцете на различни съмнителни лица, преди да бъде купен от Силвио Берлускони. Според думите на самия Карбони в по-късно интервю, продажбата била направена „на безценица" – едва 800 млн. лири -сума, която по негови думи не отговаряла дори на една десета от реалната стойност на имота.

Берлускони не само преименува вилата на „Чертоза", но и започва грандиозна реновация под ръководството на доверения си архитект Джани Гамонди – създател на редица резиденции по луксозното крайбрежие Коста Смералда. По време на мандатите му като премиер вилата дори получава официална класификация като алтернативна и сигурна резиденция на министър-председателя.

Кой е новият собственик?

Макар самоличността на купувача да остава неразкрита, ясно е, че става дума за изключително заможен арабски инвеститор. Продажбата се осъществява чрез реномираната агенция Sotheby's International Realty в сътрудничество с дубайски брокер, специализиран в луксозни имоти, както и с американска фирма с фокус върху ултрабогати клиенти.

Ако сделката бъде финализирана, това ще отбележи края на една епоха – ерата на Вила Чертоза като личната крепост на най-колоритния политик и бизнесмен в съвременната история на Италия.