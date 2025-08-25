ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забраната за телефони в училище се очаква да влезе...

Руски плувец изчезна по време на състезание в Босфора

Босфора Снимка: Pixabay

Турската бреговата охрана и морска полиция в Истанбул издирват днес руския плувец Николай Свечников, който изчезна вчера по време на състезание в Босфора, съобщават турските медии.

По информация на Анадолската агенция Свечников е стартирал ежегодното състезание, смятано за едно от най-големите в открити води, заедно с останалите близо 3000 участници, но не е завършил 6,5-километровото трасе от азиатския бряг на Истанбул до европейския бряг. Скоро след това негови роднини са подали сигнал за изчезването на плувеца, като екипи на бреговата охрана и полицията са започнали издирвателна операция около 16:00 ч. вчера, съобщи БТА. 

Участниците в състезанието трябва да преодолеят силни течения и бурни вълни, докато преминават през протока, който свързва Черно море с Мраморно море и разделя мегаполиса на азиатска и европейска част. Проливът беше затворен за морски трафик за събитието, организирано от Турския национален олимпийски комитет, отбелязва Асошиейтед прес.

Към момента операцията продължава, като усилията са съсредоточени най-вече в района Канлъджа-Куручешме, където се е провело състезанието.

