Погрешно депортиран мигрант се върна в САЩ, където го задържаха отново

Килмар Абрего Гарсия, мигрантът, чието погрешно депортиране в Салвадор го превърна в символ на агресивната имиграционна политика на американския президент Доналд Тръмп, днес отново беше задържан от американските имиграционни власти в Балтимор, съобщи адвокатът му, като се изправя пред възможността да бъде депортиран отново, този път в Уганда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тридесетгодишният Абрего беше освободен от наказателния арест в Тенеси в петък и се върна в семейния си дом в Мериленд след повече от пет месеца задържане, включително престой в мега-затвора в родния му Салвадор, известен с тежките си условия.

Той обаче беше задържан отново от Американската имиграционна и митническа служба (ИМС/ICE), когато се яви на интервю в 8 часа сутринта в понеделник, съобщи неговият адвокат Саймън Сандовал-Мошенберг пред репортери и поддръжници на Абрего пред офиса на ИМС в центъра на Балтимор.

Съпругата и братът на Абрего, които го придружаваха на интервюто, напуснаха офиса на ИМС без него, информира Ройтерс.

Американските власти са предложили да го депортират в Коста Рика (също като Салвадор испаноизична страна в Централна Америка), ако се признае за виновен по обвиненията в транспортиране на мигранти, живеещи незаконно в САЩ, казват неговите адвокати.

Ако не признае вината си, Абрего може да бъде депортиран в Уганда, страна в Източна Африка, която е "много по-опасна", заявиха адвокатите му в подадени до съда документи.

Абрего пледира невинен, но адвокатите му потвърдиха, че са започнали преговори с властите, за да бъде избегнато евентуалното му депортиране в Уганда.