Полша спира плащанията към "Старлинк", ограничава и помощите за украински бежанци

От 1 октомври Полша няма да може да плаща абонамента за услугата "Старлинк" на компанията "СпейсЕкс" за Украйна поради ветото на президента Карол Навроцки върху закона за удължаване на помощта за украинските граждани, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на говорител на полското министерство на цифровизацията.

"Законопроектът, върху който президентът (Карол) Навроцки наложи вето, удължаваше периода на помощта, т. е. финансирането от Фонда за помощ за Украйна до края на март следващата година", каза говорителят и добави, че понастоящем няма правно основание за финансиране на абонаментите за "Старлинк" за Украйна от 1 октомври тази година, пише БТА.

Както съобщи Укринформ, полският президент Карол Навроцки обяви по-рано днес, че не е подписал изменение към закона относно помощта за украинските граждани.

Полша плаща за използването на услугата "Старлинк" от Украйна, която ѝ осигурява жизненоважна интернет връзка за украинските военни подразделения, докато те се опитват да отблъснат нахлулите руски сили, отбелязва Ройтерс.

Навроцки наложи вето върху законопроекта, разширяващ държавната финансова подкрепа за украинските бежанци, и обяви също планове за ограничаване на бъдещия им достъп до детски надбавки и здравни грижи, като същевременно предложи да се забрани прославата на украински националистически лидер от 20-ти век - признак за втвърдяване на позицията на Полша спрямо бежанците.

Варшава е един от най-твърдите поддръжници на Киев, откакто Русия нахлу в страната през 2022 г., но някои поляци са уморени от големия брой бежанци, а напрежението между Полша и Украйна по повод масовите убийства по време на Волинското клане през Втората световна война периодично се възобновява.

По официални данни в момента в Полша пребивават около 1,5 милиона украински граждани.