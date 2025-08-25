Сватът на Тръмп нападна Франция за антисемитизъм, Париж му напомни да не се меси (Обзор)

Израел удари ключова болница в Газа, убити са журналисти на Ройтерс, Асошиейтед прес и "Ал Джазира"

Франция е привикала американския посланик Чарлз Къшнър, след като в отворено писмо до президента Еманюел Макрон той критикува властта в Париж, че не прави достатъчно, за да се бори с антисемитизма в страната, съобщи Би Би Си.

Къшнър, който е евреин и чийто син Джаред е женен за Иванка Тръмп - най-голямата дъщеря на американския президент Доналд Тръмп, публикува отвореното писмо във в. “Уолстрийт джърнъл”.

В него посланикът отбеляза, че именно в понеделник е “81-ата годишнина от освобождението на Париж от Съюзническите сили, което сложи край на депортирането на евреи от френска територия” по време на нацистката окупация.

“Пиша ви, дълбоко загрижен от драматичния ръст на антисемитизма във Франция и липсата на достатъчни действия от страна на вашето правителство за справяне с него...”, посочва Къшнър в писмото до Макрон. Той отбелязва, че във Франция “не минава и ден, в който да не са

нападани евреи на улицата, осквернявани синагоги

или училища, или да не са вандализирани бизнеси, собственост на евреи”.

Къшнър призовава Макрон да приложи по-спешно законите срещу престъпленията, породени от омраза, както и да смекчи критиките към Израел. Сватът на Тръмп освен това смята, че изявленията на Париж за признаването на палестинска държава са разпалили допълнително антисемитските прояви във Франция.

Макар “антисемитизмът отдавна да е белязал френския живот”, посланикът твърди, че омразата към евреите е “ескалирала след варварското нападение на “Хамас” на 7 октомври 2023 г.”. Къшнър отбеляза, че е готов да работи с Макрон и други френски политици, за да “изработи сериозен план” за справяне с проблема.

Франция отговори с думите, че посредством Виенската конвенция от 1961 г. насам посланиците нямат право да се месят във вътрешните работи на дадена държава. “Твърденията на посланика са неприемливи”, коментираха още оттам и допълниха, че нарастващият антисемитизъм е “реалност, която осъждаме и срещу която френските власти демонстрират пълна мобилизация”.

Френското външно министерство посочи, че твърденията на Къшнър “не отговарят на качеството на трансатлантическите отношения между Франция и САЩ и на доверието, което би трябвало да съществува между тях като съюзници.”

Писмото на Къшнър идва след друго такова, изпратено отново до Макрон, само че от израелския премиер Бенямин Нетаняху преди дни. В него Нетаняху обвинява френския лидер, че допринася за антисемитизма, защото призовава за международно признаване на Палестина.

Очаква се Париж официално да признае палестинската държава през септември по време на среща на ООН. С този ход Франция ще стане част от големия списък от държави, които се застъпват за независимостта ѝ. Най-малко 147 от 193-те членки на ООН вече признават или планират да признаят палестинската държава.

Макрон е един от най-видните критици на войната в Газа, особено когато става дума за палестинските цивилни жертви, докато Тръмп твърдо подкрепя Нетаняху.

“С президента Тръмп имаме еврейски деца и общи еврейски внуци

Знам как се чувства той по отношение на антисемитизма, както и всички американци”, отбелязва още Къшнър в писмото си до Макрон.

Синът на Къшнър - Джаред, се ожени за Иванка Тръмп през 2009 г., като дъщерята на американския президент прие юдаизма преди сватбата. Те имат 3 деца.

Посланикът цитира и доклад, според който почти половината от френските младежи

нямат познания за Холокоста:

“Какво се преподава на децата във френските училища, ако такова невежество продължава да съществува?”. Трябва да се отбележи, че данни от подобно национално проучване в САЩ през 2020 г. сочат, че повече от половината от анкетираните нямат основни познания за Холокоста.

Докато сватът на Тръмп засили напрежението между Париж и Вашингтон, войната в Газа се ожесточава. Преди дни за първи път ООН призна, че в анклава над половин милион души са изправени пред “катастрофални” условия, характеризиращи се с “глад, мизерия и смърт”. Израел нарече това “откровена лъжа”.

В понеделник Тел Авив, който винаги твърди, че удря цели на “Хамас”, атакува “Насер” - главната болница в южната част на Газа. При атаката бяха убити най-малко 19 души, включително четирима журналисти.

Загиналите са операторът на Ройтерс Хусам ал Масри, за когото се посочва, че е излъчвал на живо непосредствено преди атаката, 33-годишната Мириам Дага - журналистка на свободна практика към Асошиейтед прес, Мохамед Саламе - репортер на “Ал Джазира”, както и фотографът Муат Абу Таха. Седмици по-рано израелска атака уби цял екип на “Ал Джазира” в град Газа. Тогава от Тел Авив оправдаха удара с това, че репортерът Анас ал Шариф е “служил като ръководител на терористична клетка в “Хамас”.

