Тръмп критикува Южна Корея: Изглежда има чистка или революция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес отправи критики към Южна Корея, само няколко часа преди срещата с новия президент И Дже-мьон, като конфликтът относно разходите за отбрана и търговията поставя на изпитание десетилетния съюз между двете страни, предаде Ройтерс.

В Южна Корея "изглежда има чистка или революция, не можем да допуснем това и да правим бизнес там", заяви в социалните мрежи Тръмп, без да представи доказателства, броени часове преди първите преговори между двамата лидери.

Думите му хвърлиха сянка върху преговорите, които за И Дже-мьон са от голямо значение. Той встъпи в длъжност през юни след предсрочни избори, свикани след като неговият предшественик консерватор Юн Сук-йол, ползващ се с одобрение във Вашингтон заради твърдата си линия спрямо Северна Корея, беше отстранен от поста за опита си през декември миналата година да наложи военно положение.

Икономиката на Южна Корея зависи силно от САЩ, като Вашингтон гарантира нейната сигурност с войски и ядрено възпиране, посочва Ройтерс. И Дже-мьон се надява да начертае балансиран път на сътрудничество със САЩ, без да си навлече враждебността на най-големия търговски партньор на страната – Китай.

Причината за недоволството на Тръмп за момента не е ясна.

От месеци обаче поддръжниците на бившия президент Юн се надяват, че Тръмп ще се застъпи за бившия президент, който, според неговите привърженици, е бил свален след комунистическо преследване. Юн в момента е подсъдим по обвинения в подбуждане към метеж. Съпругата му е изправена пред възможно обвинение в корупция и подкуп.

Южна Корея отдавна е обект на критики от страна на Тръмп. Той я нарича "машина за пари", която се възползва от американската военна защита.

Канцеларията на южнокорейския президент заяви пред местни медии, че проучва въпроса. Белият дом засега не е отговорил на изпратена по имейл молба за коментар на публикацията на Тръмп.

Министърът на правосъдието на Южна Корея заяви, че има впечатлението, че американският президент и други лидери във Вашингтон са "изопачили информацията" за южнокорейския президент И Дже-мьон и управляващата либерална партия в страната, предаде Ройтерс.

Министър Дюн Сон-хо коментира въпроса в парламента в Сеул, когато беше запитан от депутат за най-новите критики от страна на Тръмп, само часове преди срещата му с И Дже-мьон. Различията по отношение на разходите за отбрана и търговията наскоро поставиха на изпитание дългогодишния съюз между двете страни, посочва Ройтерс.