На фона на турбофолк турски министър фучи с 230 км/ч по нов път, сам се издаде с видео (Обзор)

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу . СНИМКА: https://www.facebook.com/a.uraloglu

Турският транспортен министър Абдулкадир Уралоглу беше хванат да фучи с 230 км/ч, докато проверява качеството на магистралата Анкара - Нигде.

На видео, което сам той публикува на профилите си в социалните мрежи, се вижда как скоростомерът на колата му се покачва бясно, превишавайки с много ограничението от 140 км/ч в южната ни съседка. И всичко това на фона на турбофолк и патетични речи на президента Реджеп Ердоган.

Любопитното клипче предизвика силни негативни реакции и подигравки от страна на интернет потребителите.

“Защо не спазвате правилата за скорост, г-н министър?”, пита един от потребителите, а друг отбелязва: “Това е страна, в която министърът не спазва ограниченията на скоростта, но на обикновения човек се налагат глоби без проблем”.

Заради общественото недоволство полицията започна проверка, която завърши с глоба от 9227 лири (328 лв.) за политика.

“Застанах зад волана, за да проверя състоянието на магистралата Анкара-Нигде. По време на това неволно превиших ограничението на скоростта, макар и за кратко”, оправда се Уралоглу.

Накрая той публикува снимка на получената глоба, с която се извини на нацията за безотговорното си поведение.

“Необходимите правни мерки са предприети от пътната полиция. Уведомявам обществеността, че в бъдеще ще бъда много по-внимателен”, обеща министърът.

