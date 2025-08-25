ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сестрите Стоеви започнаха с победа на световното

Времето София 27° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21171408 www.24chasa.bg

Авиодиспечерите и държавните служители в Гърция ще стачкуват на 28 август

860
Асоциацията на авиодиспечерите в Гърция обяви, че нейните членове ще стачкуват в четвъртък между 9:30 ч. и 13:30 ч. СНИМКА: Пиксабей

Асоциацията на авиодиспечерите в Гърция обяви, че нейните членове ще стачкуват в четвъртък между 9:30 ч. и 13:30 ч. в подкрепа на държавните служители в страната, които обявиха 24-часова национална стачка за същия ден в отговор на внасянето в парламента на законопроект за дисциплинарното право, съобщава електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА. 

Според съобщението на Асоциацията по време на прекъсването на работата ще се обслужват единствено полети, прелитащи през въздушното пространство на страната, правителствени полети, мисии на гръцките военновъздушни сили и полети за спешни или хуманитарни случаи.

По-рано днес Синдиката на държавните служители в Гърция (ADEDY) обяви, че свиква 24-часова национална стачка в четвъртък в отговор на внасянето в парламента за гласуване на нов законопроект за дисциплинарно право, който според Синдиката „криминализира социалната и политическата дейност". Синдикатът също така призовава работниците в сектора да се съберат на протест този четвъртък в 10:00 ч. на площад „Синтагма" в гръцката столица Атина.

Асоциацията на авиодиспечерите в Гърция обяви, че нейните членове ще стачкуват в четвъртък между 9:30 ч. и 13:30 ч. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя