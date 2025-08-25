ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям пожар избухна в склад на пристанището на Хамбург (Видео)

Пожар избухна в склад на пристанището на Хамбург СНИМКА: Екс/Saschen2012

Пожар избухна в склад на пристанището на Хамбург, което доведе до затварянето на основна магистрала наблизо, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Днес следобед от далеч се чуваха шумове, което показваше, че има малки експлозии, допълва агенцията.

Над квартал "Ведел" в северния германски град се виждаше и стълб от гъст дим.

Според полицията, близката магистрала А1 между Нордерелбе и Мурфлит беше напълно затворена поради отломки.

Пристанището в Хамбург е водещият център за външна търговия в Германия, посочва ДПА.

