Вучич обсъди с китайския посланик предстоящата си среща със Си Цзинпин

На 25 август в Белград президентът на Сърбия Александър Вучич обсъди с китайския посланик Ли Минг подробностите по предстоящата му среща с президента на Китай Си Цзинпин, както и други теми от взаимен интерес.

„Отлична среща с посланика на Китайската народна република. В сърдечен и приятелски разговор обсъдихме подробностите и приоритетите на дневния ред на предстоящата ми среща с президента Си Цзинпин, както и други теми от взаимен интерес", написа Вучич в социалните мрежи.

Планирано е Вучич да бъде на посещение в Китай от 1 до 6 септември по покана на Си Цзинпин във връзка с отбелязването на 80 години от победата в Съпротивителната война на китайския народ срещу японската агресия.

Сръбският президент посочи, че е подчертал, че Сърбия и Китай продължават да развиват сътрудничеството си в областта на инфраструктурата, енергетиката и търговията, но също така, че двете страни силно разчитат една на друга, когато става въпрос за запазване на мира, стабилността и взаимната подкрепа на международната сцена.

„Повторих благодарността си за последователната подкрепа на Китай и подчертах, че отношенията между двете страни са пример за искрено приятелство и доверие, върху които в бъдеще ще се градят съвместни проекти, полезни и за двата народа", добави Вучич, цитиран от БТА.

Си Цзинпин посети Сърбия през май миналата година.