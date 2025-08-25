ООН: Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Болниците и журналистите никога не трябва да стават мишена. Това заяви говорителката на Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека Равина Шамдасани.

Изявлението идва след като при израелски удар в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, включително петима журналисти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Журналистите не са мишени. Болниците не са мишени", каза Шамдасани.

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци УНРВА (UNRWA) Филип Лазарини днес също така осъди "шокиращото" бездействие на международната общност пред конфликта в ивицата Газа по повод загиналите най-малко 20 души, включително петима журналисти, при израелския удар по болницата.

Този удар се равнява на "заглушаване на последните гласове, които осъждат тихата смърт на децата, жертви на глада", написа Лазарини в социалните мрежи и добави: "Безразличието и бездействието на света са шокиращи", съобщи АФП.

"Ужасен съм от израелската атака срещу болница "Насер". Цивилните, здравните работници и журналистите трябва да бъдат защитени. Нужно е незабавно прекратяване на огъня", написа на свой ред министърът на външните работи на Великобритания в в социалните мрежи, цитиран от Ройтерс.