"Хизбула" отхвърля разоръжаването, настоява първо Израел да спази примирието

Ливанското правителство трябва първо да гарантира, че Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня. Тогава могат да се проведат преговори за национална отбранителна стратегия. Това заяви лидерът на "Хизбула" Наим Касем.

Той потвърди отказа на подкрепяната от Иран група да се разоръжи. За това информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Касем посочи, че оглавяваната от него паравоенна групировка "няма да се откаже от оръжието, което ни защитава от агресията на Израел".

Той добави, че ако сегашното правителство продължи да действа по същия начин, "не може да се вярва, че ще защити суверенитета на Ливан".

Израел може да окупира [Ливан], но "ние ще се противопоставим, за да му попречим да се установи тук и да постигне целите си, и тази съпротива ще продължи", заяви лидерът на "Хизбула".