Френският премиер Байру: Ще поискам вот на доверие на 8 септември

Премиерът Франсоа Байру Снимка: Twitter/@CerfiaFR

Ще поискам вот на доверие от Националното събрание (долната камара на парламента) на 8 септември. Това заяви френският премиер Франсоа Байру, информираха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Байру заяви това по време на пресконференция по повод откриването на новия политически сезон в страната. Френският премиер предприема тези действия заради непопулярните планове на кабинета за намаляване на бюджетния дефицит на страната, който достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година – почти двойно над официалното равнище на ЕС от 3 на сто.

Този ход на Байру ще покаже дали има достатъчна политическа подкрепа в парламента, за да прокара пакета от икономически мерки на стойност почти 44 млрд. евро.

Вотът на доверие ще се проведе само два дни преди планираните протести, за които се призовава в социалните медии и които са подкрепени от леви партии и някои синдикати. Призивът за общи протести на 10 септември предизвика сравнения с протестите на т. нар. жълти жилетки, които избухнаха през 2018 г. заради покачването на цените на горивата и високите разходи за живот.

Протестите на "жълтите жилетки" прераснаха в по-широко движение срещу президента Еманюел Макрон и усилията му за икономически реформи.

Байру предложи да се премахнат два от единадесетте официални празнични дни, за да се "повиши активността на страната като цяло", и да се замразят социалните разходи и данъчните ставки през 2026 г. на нивата от 2025 г., без да се коригират спрямо инфлацията, допълва Ройтерс.

"Изправени сме пред непосредствена опасност, с която трябва да се справим... иначе нямаме бъдеще", каза Байру на пресконференция, допълвайки, че "страната ни е в опасност" от "свръхзадлъжнялост", допълва АФП.

"Тези средства, взети назаем в (размер на) стотици милиарди, не са използвани както е трябвало за инвестиции", а за "текущи разходи", отбеляза той.

