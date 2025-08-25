Гръцките власти заловиха 32 мигранти и двама трафиканти на остров Евия

Гръцката брегова охрана е заловила общо 32 мигранти и двама трафиканти. Това се е случило при операция, насочена срещу мрежа за нелегален трафик на мигранти на остров Евия, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

По информация на „Катимерини" двама трафиканти са арестувани в село Неа Стира на остров Евия, след като били спрени с два отделни автомобила, в които се опитали да превозят общо 15 нелегални мигранти.

Същевременно при два отделни случая близо до населените места Аливери и Агиос Стефанос, отново на остров Евия, са заловени общо 17 мигранти и са конфискувани общо 385 евро и 14 440 турски лири. Водачите и на двете превозни средства са ги изоставили веднага щом властите си приближили към тях.