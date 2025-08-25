Френската крайнодясна партия ще гласува "против" при вот на доверие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френската крайнодясна партия "Национален сбор" (НС) ще гласува против правителството при вот на доверие, свикан от премиера Франсоа Байру. Това заяви лидерът на партията Марин Льо Пен в социалните мрежи, цитирана от Ройтерс и БТА.

Байру заяви пред репортери по-рано днес, че ще поиска вот на доверие от парламента на 8 септември.

"Ние, разбира се, ще гласуваме "против" правителството на Франсоа Байру на вота на доверие. Само разпускане на парламента ще даде възможност на френския народ да определи съдбата си, което ще рече възстановяване с Национален сбор", допълни Льо Пен.

Депутатът от френската Социалистическа партия Артюр Дьолапорт на свой ред заяви, че не вижда как партията би могла да подкрепи вот на доверие към премиера Байру.

"Не виждам как бихме могли да гласуваме в подкрепа на правителството", каза Дьолапорт пред репортери малко след като Байру обяви, че ще внесе предложение за вот на доверие към правителството в парламента.

Френският премиер иска този вот заради непопулярните планове на кабинета за намаляване на бюджетния дефицит на страната, който достигна 5,8% от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година – почти два пъти над официалното равнище в ЕС от 3%.

Вотът ще покаже дали правителството се ползва с достатъчна политическа подкрепа в парламента, за да прокара пакет от икономически мерки за близо 44 милиарда евро.