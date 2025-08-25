ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Търновският театър взе шестима възпитаници на проф...

Тръмп: Не съм доволен от удара на Израел по болницата в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Макар да не знаех за израелския удар по болница в ивицата Газа през нощта, при който загинаха 20 души, включително петима журналисти, не съм доволен. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА, които се позовават на негово изявление пред представители на медиите в Белия дом.

"Не съм доволен от това. Не искам да го виждам. В същото време трябва да сложим край на този [...] кошмар", заяви американският президент.

При израелски удар по-рано днес в района на болница "Насер" в Газа загинаха най-малко 20 души, сред които и петима журналисти.

