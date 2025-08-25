ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радиатори се затоплиха посред лято в столичния ква...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21172180 www.24chasa.bg

Братята Тейт строят подземен комплекс за 3,9 млн. долара в Букурещ

1072
Андрю Тейт и брат му Тристан Кадър: Екс/ @cobratatemedia

Братята Андрю и Тристан Тейт строят подземен комплекс за 3,9 милиона долара в Букурещ. Това съобщи проектантът Рон Хъбард, собственик на една от най-големите компании за изграждане на бункери в САЩ, цитиран от Диджи24 и БТА.

Комплексът ще включва десет спални, дневни и стая за отдих със стриптийз бар.

61-годишният Рон Хъбард е бивш дизайнер и производител на стомана. Той стартира компанията Atlas през 2011 г., като първоначално продава стоманените си убежища като луксозни стаи за отдих. За милиардерите и влиятелните личности бункерите се превръщат в нов вид колекционерски предмет, точно като суперколите или частните самолети, отбелязва Диджи24, като се позовава на информация на „Таймс". С пандемията от КОВИД-19, руската инвазия в Украйна и американските въздушни удари срещу Иран търсенето рязко се увеличава.

„Ако Тръмп сключи мир с Путин, това ще бъде лошо за бизнеса, но ще е добре за света", коментира наскоро предприемачът. Сред клиентите му е и главният изпълнителен директор на "Мета" Марк Зукърбърг.

Андрю и Тристан Тейт, които бяха арестувани в Румъния в края на 2022 г., бяха изпратени на съд на 20 юни 2023 г. по обвинения в съставяне на организирана престъпна група, трафик на хора, изнасилване, незаконен достъп до информационна система, насилие и други. През декември 2024 г. обаче Апелативният съд в Букурещ анулира обвинителния акт и върна делото към Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) за започване на разследването отначало.

Андрю Тейт и брат му Тристан Кадър: Екс/ @cobratatemedia

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя