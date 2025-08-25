ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близките на починалата 21-годишна родилка в Русе г...

Тръмп посрещна новия президент на Южна Корея в Белия дом, говорят за търговия и отбрана

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Южна Корея И Дже-мьон Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна новия президент на Южна Корея И Дже-мьон в Белия дом. Очаква се двамата да обсъдят теми като търговията и отбраната, информира Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Броени часове преди посещението Тръмп публикува в социалните медии пост, в който писа, че в Южна Корея се провежда "чистка или революция" и заплаши да не прави бизнес със Сеул.

За момента не е ясно какво има предвид Тръмп, но през последните няколко месеца Южна Корея преживява политически сътресения, след като бившият президент - консерваторът Юн Сук-йол - беше свален от поста заради налагането през декември миналата година на военно положение в страната.

Очакванията от първата лична среща между двамата президенти са тя да спомогне за изясняване на подробностите от договорената през юли търговската сделка между двете страни, съгласно която Сеул ще трябва да инвестира стотици милиарди долари в САЩ. Споразумението определи мита от 15% за южнокорейските стоки, след като Тръмп първоначално заплаши Сеул с 25-процентни мита.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на Южна Корея И Дже-мьон Снимка: Ройтерс

