Нетаняху: Израел дълбоко съжалява за трагичния инцидент в болница "Насер"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израел дълбоко съжалява за трагичния инцидент, станал днес в болница "Насер" в Газа. Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, инфорираха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

При израелски удар по болницата "Насер" по-рано днес бяха убити най-малко 20 души, включително петима журналисти, работили за агенции като Ройтерс, Асошиейтед прес и телевизия "Ал Джазира".

"Нашата война е с терористите от "Хамас". Нашите справедливи цели са да победим "Хамас" и да върнем заложниците у дома", се казва в изявление на Нетаняху, разпространено от канцеларията на израелския премиер.

Израел цени работата на журналистите и медицинския персонал, се казва още в изявлението, като се изтъква, че войната на Израел е с "Хамас".

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха, че са нанесли удари в района на болницата "Насер" и заявиха, че началникът на генералния щаб е разпоредил разследване.

ЦАХАЛ "съжалява за всякакви вреди, нанесени на неучастващи лица, и не взема на прицел журналисти", се казва в изявление на израелската армия.

"Израелските сили за отбрана действат, за да намалят вредите, нанесени на неучастващи лица, доколкото е възможно, като същевременно поддържат безопасността на войските на ЦАХАЛ", се казва още в изявлението.

