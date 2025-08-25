Зеленски: Обсъдих потенциални санкции върху Русия с Кийт Келог

Обсъдих днес потенциални санкции и други средства за упражняване на натиск върху Русия с американския специален пратеник Кийт Келог. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, информира Франс прес, цитирана от БТА.

"Имах хубава среща със специалния пратеник на президента на САЩ генерал Кийт Келог", написа Зеленски в социалните мрежи. "Обсъдихме как можем да повлияем на руснаците, да ги принудим да участват в реални преговори и да се сложи край на войната. Санкции, мита - всичко трябва да остане на дневен ред", допълни той.

Зеленски посочи също, че Вашингтон и Киев разработват гаранции за сигурност, които Украйна изисква от западните си съюзници, за да се защити от бъдещи руски атаки, в случай че се стигне до мирно споразумение. Той каза, че очаква основните точки да бъдат очертани скоро.

Постигането на споразумение за гаранциите за сигурност изглежда обаче ще е сложно. Европейци и американци обсъдиха различни възможности - от клауза за колективна сигурност, подобна на член 5 от договора на НАТО, до разполагане на военен контингент в Украйна или подкрепа за обучение и въоръжаване. Москва, която смята разширяването на НАТО близо до границите й за една от "първопричините", довели до конфликта, категорично отхвърля повечето от тези възможности и настоява нейните искания да бъдат взети под внимание, отбелязва АФП.

Пратеникът на САЩ Кийт Келог беше в Украйна през уикенда за честването на независимостта на бившата съветска република, подложена на руска инвазия от 2022 г. насам.