ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мощно изригване от Керкез срещу предатели в ЦСКА

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21172860 www.24chasa.bg

Тръмп: Може да разположа войници в Чикаго

1652
Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Може да разположа американски войници в Чикаго. Това заяви американският президент Доналд Тръмп. По негови думи те са готови да се придвижат навсякъде в кратък срок, за да се борят с престъпността, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

"Можем да се придвижим навсякъде в рамките на по-малко от 24 часа", заяви Тръмп в отговор на въпрос дали Пентагонът се готви за разполагане в Чикаго. Тръмп заяви, че Чикаго се нуждае от федерална помощ по въпроса, но не обяви решение.

"Те се нуждаят от помощ. Може да изчакаме. Може да чакаме, а може и да не чакаме, може просто да отидем и да го направим", заяви Тръмп пред репортерите, които бяха в Овалния кабинет, докато той подписваше укази, целящи да спрат освобождаването на заподозрени в престъпления, без да се изисква плащане на гаранция.

Тръмп пое контрола над полицейските сили във Вашингтон и позволява на войниците от Националната гвардия да носят оръжие, докато патрулират в града. Той заплашва да разшири военното присъствие на САЩ в градове, контролирани от демократите, сред които Балтимор и Чикаго.

Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя