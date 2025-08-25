Арестуваха мъж в Гърция, убил куче, влачейки го с колата си

Арестуваха 81-годишен мъж в Гърция. Той причинил смъртта на куче, влачейки го по пътя с колата си. За това съобщава електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.
По данни на гръцките власти инцидентът е станал вчера следобед, като граждани от района са забелязали случващото се и веднага са подали сигнал към полицията.
На възрастния мъж е наложена административна глоба, като същевременно му е повдигнато и обвинение за причиняването на смъртта на животното. Гръцката полиция е започнала разследване по случая.