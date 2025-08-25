ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мощно изригване от Керкез срещу предатели в ЦСКА

Арестуваха мъж в Гърция, убил куче, влачейки го с колата си

Престъпник. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Арестуваха 81-годишен мъж в Гърция. Той причинил смъртта на куче, влачейки го по пътя с колата си. За това съобщава електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

По данни на гръцките власти инцидентът е станал вчера следобед, като граждани от района са забелязали случващото се и веднага са подали сигнал към полицията.

На възрастния мъж е наложена административна глоба, като същевременно му е повдигнато и обвинение за причиняването на смъртта на животното. Гръцката полиция е започнала разследване по случая.

