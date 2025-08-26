Рубио обсъди дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна с европейските си партньори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският държавен секретар Марко Рубио днес разговаря с европейските си партньори и обсъди с тях дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Рубио е разговарял с министрите на външните работи на Великобритания – Дейвид Лами, на Украйна – Андрий Сибига, на Финландия - Елина Валтонен и с върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, заяви в изявление говорител на Държавния департамент на САЩ.