Канада е ужасена от израелските удари срещу болница в ивицата Газа

Канада осъди израелските удари срещу болница в южната част на ивицата Газа, при които бяха убити 20 души, включително петима журналисти, и заяви, че Израел има задължение да пази мирните граждани в зоната на бойните действия, предаде Ройтерс.

"Канада е ужасена от израелските военни удари в болница "Насер“ в Газа, при които бяха убити петима журналисти и много граждани, включително служители на спасителните и на здравните служби, съобщи БТА. Подобни нападения са неприемливи“, заяви Министерството на външните работи в изявление.