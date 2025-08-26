Севернокорейци осъдиха съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Северна Корея заяви, че съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея доказват намерението на Вашингтон да "окупира Корейския полуостров" и са насочени срещу вражеските страни на Вашингтон и Сеул в региона, предаде Ройтерс като се позова на севернокорейските държавни медии.

"Ако продължат да провеждат военни учения, със сигурност ще се сблъскат с неприятна ситуация и ще платят скъпа цена", заяви Ким Йон-бок, първи заместник-началник на Генералния щаб на Корейската народна армия, цитиран от държавната медия KЦТА, предаде БТА.

Той не спомена в изявлението си днешната среща между южнокорейския президент И Дже-мьон и американския му колега Доналд Тръмп, отбеляза Ройтерс.