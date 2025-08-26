Южнокорейският президент обсъди с Тръмп модернизацията на съюза между двете страни

Южнокорейският президент И Дже-мьон днес заяви, че по време на посещението си във Вашингтон е обсъдил с американския си колега Доналд Тръмп модернизацията на съюза между двете страни, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Той добави, че Сеул ще увеличи бюджета си за отбрана, за да трансформира въоръжените сили на страната в "модернизирана армия", която ще бъде успешна във войните на бъдещето.

Южнокорейският президент заяви, че Корейският полуостров е станал по-нестабилен през последните няколко години, докато Пхенян продължава да развива ядрената си програма и е "в последния етап на разработване" на междуконтинентални балистични ракети.

"Фактите са, че броят на ядрените оръжия, с които разполага Северна Корея, се е увеличил 2,5 пъти през последните три до четири години", заяви И по време на реч в Центъра за стратегически и международни изследвания след срещата си с Тръмп в Белия дом. "А способността им да произвеждат ядрен материал се е увеличила значително", добави той.

По думите му Пхенян е достигнал етап, в който може да произвежда до 10-20 ядрени ракети годишно.

Балансът между конвенционалните оръжия на Южна Корея и ядрените оръжия на Северна Корея се влошава, отбеляза И, но призна, че проблемът не може да бъде решен само с натиск над Пхенян.

Южнокорейският президент заяви, че по време на срещата си с Тръмп са се споразумели Сеул да работи в тясно сътрудничество за осигуряване на мир на Корейския полустров, а Южна Корея трябва да има водеща роля за поддържането на сигурността в региона.

По време на срещата двамата държавни лидери са обсъдили и икономическото сътрудничество между двете страни.

Южнокорейски компании ще инвестират около 150 милиарда долара в САЩ, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, цитирайки бизнес групата "Федерация на корейските индустрии".

"Срещата ми с президента Тръмп надмина очакванията ми. Проведохме добър разговор, повишихме нивото на взаимно разбирателство", каза след срещата И и уточни, че разговорите в Белия дом са продължили по-дълго от планираното.

Администрацията на президента на Южна Корея се опасяваше, че ситуацията, която се случи с Володимир Зеленски по време на срещата му с Тръмп през февруари, може да се повтори и с него, след като няколко часа преди срещата на върха Доналд Тръмп публикува "заплашителен пост" в социалните мрежи за "чистки" в Южна Корея, а на самата среща американският лидер спомена за претърсвания в американски бази, отбелязва ТАСС.

"Моята администрация се страхуваше, че можем да повторим съдбата на Зеленски", каза И Дже-мьон. "Но знаех, че няма да се сблъскам с такава ситуация, защото прочетох книгата на Тръмп "Изкуството на сделката", добави той и поясни, че е приел изявленията на президента на САЩ като тактика за водене на преговори.