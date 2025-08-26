ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британски и френски издания коментират смъртоносни...

Китайският президент прие в Пекин председателя на руската Държавна дума

Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: X/@iamjinping

Китайският президент Си Цзинпин днес се срещна в Пекин с председателя на долната камара на руския парламент – Държавната дума – Вячеслав Володин, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция Синхуа.

Володин, който пристигна в Китай вчера, заяви, че по време на дншените срещи ще обсъди противодействие на натиска от наложените санкции и външна намеса, предаде БТА.

Икономическият натиск чрез санкции се изразява в усилията на САЩ да убедят Китай да спре вноса на руски петрол, отбелязва Ройтерс.

