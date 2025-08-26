ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британски и френски издания коментират смъртоносни...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21173669 www.24chasa.bg

Круизният туризъм в Турция отбелязва най-силния си сезон от повече от десетилетие

1392
Круизният туризъм в Турция отбелязва най-силния си сезон от повече от десетилетие. СНИМКА: PIXABAY

Броят на туристите, които са пристигнали в Турция с круизни кораби, в периода януари-юли 2025 г. надхвърля 1,06 милиона души, с което страната отбелязва ръст от 19 процента на годишна база, както и най-доброто представяне за същия период от 2013 насам, съобщи „Хюриет дейли нюз“ и БТА. 

По данни на турското министерство на транспорта и инфраструктурата общо 675 круизни кораба са акостирали на турските пристанища от началото на годината, което е значителен ръст спрямо същия период на 2024 г., когато броят им е бил 577. 

Данните показват, че в същия период най-натоварено е било пристанището на курортния град Кушадасъ, където са пристигнали 316 круизни кораба с над половин милион туристи. На второ място се нарежда пристанището в Истанбул, което е посрещнало 127 круизни кораба с над 300 000 туристи, а на трето остава това в Бодрум, което е било посетено от над 65 000 туристи. 

Въпреки силния сезон за круизния туризъм в Турция, официалната статистика сочи, че в периода януари – юли страната е посрещнала общо 28,4 милиона чуждестранни туристи, което е спад с 2,1 процента спрямо същия период на 2024 г., отбелязва „Хюриет дейли нюз“. 

Круизният туризъм в Турция отбелязва най-силния си сезон от повече от десетилетие. СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя