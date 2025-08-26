ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров разтърси с признание: След контузи...

Трима души загинаха във Виетнам при преминаването на тайфуна "Каджики"

Трима души загинаха във Виетнам при преминаването на тайфуна "Каджики". СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-малко трима души загинаха, а 10 бяха ранени при преминаването на тайфуна "Каджики" през Виетнам, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс, и предупредиха, че проливните дъждове може да предизвикат наводнения и свлачища.

Бурята нанесе щети на близо 7000 къщи, наводни 28 800 хектара оризови насаждения и повали 18 000 дървета, съобщи правителството в изявление.

Съборени са и 331 електрически стълба, което е довело до спиране на тока в провинциите Тханхоа, Нгеан, Хатин, Тхайнгуен и Футхо, предаде БТА.

Снимки, публикувани в държавните медии, показват силно наводнените улици на столицата Ханой, след проливните дъждове, които паднаха тази сутрин.  

След като достигна сушата в района на северното крайбрежие на Виетнам, "Каджики" отслабна до тропическа депресия, докато се придвижваше към Лаос тази сутрин, съобщи Националната метеорологична агенция.

Тя предупреди, че дъждовете в някои части на Северен Виетнам ще продължат, като на места са възможни наводнения и свлачища.

Преди да стигне до сушата във Виетнам, тайфунът заобиколи южното крайбрежие на китайския остров Хайнан в неделя, принуждавайки град Саня на острова да затвори обществените сгради и да спре обществения транспорт.

