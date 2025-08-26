ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров разтърси с признание: След контузи...

Президентите на Косово и Австрия обсъдиха възможности за засилване на сътрудничеството между двете страни

Президентката на Косово Вьоса Османи СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Президентът на Косово Вьоса Османи и австрийският президент Александър ван дер Белен се срещнаха в градчето Алпбах, където обсъдиха двустранните отношения и възможности за засилване на сътрудничеството между двете страни, съобщи Косовското радио и телевизия, предаде БТА.

На срещата, която се проведе вчера, присъства и първата дама на Австрия Дорис Шмидауер.

В публикация в социалните мрежи Османи сподели снимки от събитието, като подчерта, че е провела „приятелски разговори за засилването на сътрудничеството с Австрия – един от най-силните партньори на Косово“. 

Александър ван дер Белен КАДЪР: Туитър/TLDR News EU
